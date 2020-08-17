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    • Spor
    • 17.08.2020 Gazete
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    Fırtına'ya üçüncü Norveç'li ! genç yıldızı gözüne kestirdi

    'dan yeni bir operasyonu. , geçen sezon ile başlayan ve bu sezon ile devam eden Norveçli akımına yeni bir halka eklemek istiyor. Gündeme gelen isim ise forması giyen .

    Fırtına'ya üçüncü Norveç'li Petter Hauge!

    'dan yeni bir operasyonu. , geçen sezon ile başlayan ve bu sezon ile devam eden Norveçli akımına yeni bir halka eklemek istiyor. Gündeme gelen isim ise forması giyen .

    NORVEÇ MEDYASI DA YAZDI
    Norveç medyasına göre Bordo- Mavililer oyuncuyu geleceğe yatırım için kadrosuna katmayı düşünürken kulübünde düşük bir bonservis beklentisi içerisinde olduğuna vurgu yapıldı.

    SIÇRAMA YAPMASI BEKLENİYOR
    2016 yılından beri Bodo Glimt forması giyen 20 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor. Hauge, Avrupa'da sıçrama yapacak genç oyuncular arasında gösteriliyor.

    NORVEÇLİ SAYISI ARTMALI!
    Norveçli taraftarlar bu gelişme üzerine sosyal medyada ilginç yorumlar yaptı. Taraftarlar, "Trabzonspor'un 11'inde 4-5 Norveçli olmalı. Sörloth sonrası onları izlemek büyük keyif" dedi.

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