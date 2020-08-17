Trabzonspor'dan yeni bir Norveçli operasyonu. Karadeniz Fırtınası, geçen sezon Alexander Sörloth ile başlayan ve bu sezon Anders Trondsen ile devam eden Norveçli transfer akımına yeni bir halka eklemek istiyor. Gündeme gelen isim ise Bodo Glimt forması giyen Petter Hauge.

NORVEÇ MEDYASI DA YAZDI

Norveç medyasına göre Bordo- Mavililer oyuncuyu geleceğe yatırım için kadrosuna katmayı düşünürken kulübünde düşük bir bonservis beklentisi içerisinde olduğuna vurgu yapıldı.

SIÇRAMA YAPMASI BEKLENİYOR

2016 yılından beri Bodo Glimt forması giyen 20 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor. Hauge, Avrupa'da sıçrama yapacak genç oyuncular arasında gösteriliyor.

NORVEÇLİ SAYISI ARTMALI!

Norveçli taraftarlar bu gelişme üzerine sosyal medyada ilginç yorumlar yaptı. Taraftarlar, "Trabzonspor'un 11'inde 4-5 Norveçli olmalı. Sörloth sonrası onları izlemek büyük keyif" dedi.