Denizlispor Teknik Direktör Robert Prosinecki ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Denizlispor ile ligde mücadele edeceği için mutlu olduğunu dile getiren Robert Prosenicki, "Yaptığım araştırmalara göre takım çok iyi, oyuncular çok iyi. Birkaç güzel takviyeler ile çok iyi yere geleceğimize inanıyorum" dedi.

FURKAN KORKMAZ COŞTU PHILADELPHIA KAZANDI

NBA'DE milli oyuncumuz Furkan Korkmaz'ın takımı Philadelphia 76ers, Houston Rockets'ı 134-96 mağlup etti. Mücadelede 16 dakika süre alan Furkan Korkmaz 12 sayı, 5 ribaund ve 1 asistle tamamladı.

SEVILLA-MANCHESTER UNITED BUGÜN KARŞILACAK

UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final heyecanı Almanya'da devam ediyor. Sevilla ile Manchester United bugün saat 22.00'de karşı karşıya gelecek. Yarın ise Inter ile Shakhtar Donetsk maçları oynanacak.