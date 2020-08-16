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    • Spor
    • 16.08.2020 Gazete
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    artık ’da (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Denizlispor ile ligde mücadele edeceği için mutlu olduğunu dile getiren , “Yaptığım araştırmalara göre takım çok iyi, oyuncular çok iyi. Birkaç güzel takviyeler ile çok iyi yere geleceğimize inanıyorum” dedi.

    Robert Prosinecki artık Denizlispor’da

    ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Denizlispor ile ligde mücadele edeceği için mutlu olduğunu dile getiren , "Yaptığım araştırmalara göre takım çok iyi, oyuncular çok iyi. Birkaç güzel takviyeler ile çok iyi yere geleceğimize inanıyorum" dedi.

    FURKAN KORKMAZ COŞTU PHILADELPHIA KAZANDI
    NBA'DE     milli oyuncumuz 'ın takımı Philadelphia 76ers, 'ı 134-96 mağlup etti. Mücadelede 16 dakika süre alan Furkan Korkmaz 12 sayı, 5 ribaund ve 1 asistle tamamladı.

    SEVILLA-MANCHESTER UNITED BUGÜN KARŞILACAK
    UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final heyecanı 'da devam ediyor. Sevilla ile Manchester United bugün saat 22.00'de karşı karşıya gelecek. Yarın ise Inter ile maçları oynanacak.

    Haberler Spor Robert Prosinecki artık Denizlispor’da (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)
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