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    • Spor
    • 16.08.2020 Gazete
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    Perotti’de işlem tamam! yıldız ve ile anlaşma sağladı

    sezonunun hızlı ve flaş takımı bir yıldız isime daha imza attırmak üzere. Sarı- Lacivertli kurmaylar yıldız ile anlaşma sağladıktan sonra kulübü ile de söz kesti. Arjantinli sol kanat oyuncusu birkaç gün içinde ’a gelecek.

    Perotti’de işlem tamam!

    sezonunun hızlı ve flaş takımı bir yıldız isime daha imza attırmak üzere. Sarı- Lacivertli kurmaylar yıldız ile anlaşma sağladıktan sonra kulübü ile de söz kesti. Arjantinli sol kanat oyuncusu birkaç gün içinde 'a gelecek.

    EROL BULUT ISRARLA İSTEDİ
    Fenerbahçe'nin hocası Erol Bulut'un ısrarla istediği Perotti için Kanarya'nın Roma'ya 1.9 milyon Euro civarında bir rakam ödeyeceği öğrenildi.

    2+1 YILLIK İMZALANACAK
    Fenerbahçe Arjantinli sol kanat oyuncusu ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayacak. Geçmişte adale sakatlıkları yaşayan 32 yaşındaki oyuncunun kalıcı bir sakatlığının olmadığı belirtildi.

    5 KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ
    32 yaşında 1.79 boyunda olan Perotti, sol ve sağ kanat ve forvet arkasında da görev yapabiliyor. 5 kez de Arjantin forması giydi.

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