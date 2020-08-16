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    • Spor
    • 16.08.2020 Gazete
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    Omar Elabdellaoui'yu 'a bildirildi

    Omar Elabdellaoui ve ’ü ’a bildirdi. Yunan ekibi ile 6 Ağustos’ta çıkan Norveçli futbolcu dün ’a geldi. Yıldız oyuncunun yarın sağlık kontrolünden geçerek resmi imzayı atacak.

    Galatasaray Omar Elabdellaoui'yu KAP'a bildirildi

    Omar Elabdellaoui ve 'a bildirdi. Yunan ekibi ile 6 Ağustos'ta çıkan Norveçli futbolcu dün 'a geldi. Yıldız oyuncunun yarın sağlık kontrolünden geçerek resmi imzayı atacak.

    FATİH DE BİLDİRİLDİ
    Galatasaray daha önce anlaşma sağladığı 'dan Fatih Öztürk'ün transferini de KAP'a bildirdi. Bu oyuncu da yarın kontrolden geçecek.

    FATİH HER YIL İÇİN 4 MİLYON ALACAK
    Galatasaray     Fatih Öztürk ile 2 senelik sözleşme yapıldığını dün KAP'a bildirdi. Yapılan açıklamada Fatih Öztürk'e her sezon için 4.000.000
    TL para ödeneceği bildirildi.

    Haberler Spor Galatasaray Omar Elabdellaoui'yu KAP'a bildirildi
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