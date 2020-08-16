Galatasaray Omar Elabdellaoui'yu KAP'a bildirildi

Galatasaray Omar Elabdellaoui ve Fatih Öztürk'ü KAP'a bildirdi. Yunan ekibi Olympiakos ile 6 Ağustos'ta son maçına çıkan Norveçli futbolcu dün İstanbul'a geldi. Yıldız oyuncunun yarın sağlık kontrolünden geçerek resmi imzayı atacak.

FATİH DE BİLDİRİLDİ

Galatasaray daha önce anlaşma sağladığı Kasımpaşa'dan Fatih Öztürk'ün transferini de KAP'a bildirdi. Bu oyuncu da yarın kontrolden geçecek.

FATİH HER YIL İÇİN 4 MİLYON ALACAK

Galatasaray Fatih Öztürk ile 2 senelik sözleşme yapıldığını dün KAP'a bildirdi. Yapılan açıklamada Fatih Öztürk'e her sezon için 4.000.000

TL para ödeneceği bildirildi.