Galatasaray'da Jean Michael Seri'nin takıma yeniden katılıp katılmayacağı belirsizliğini korurken Sarı-Kırmızılı kurmaylar son derece zorlu bir hedefin peşine düştüler. Galatasaray, Premier Lig'de küme düşen Watford'un merkez orta saha oyuncusu Abdoulaye Doucoure için İngiliz kulübü ile masaya oturacak.

CHAMPIONSHIP'TE OYNAMAYACAK

Doucoure'nin Watford ile 2023 yılına kadar sözleşmesi var ancak Fransız oyuncu İngiltere'de bir alt ligde forma giymek istemiyor. Galatasaray kiralamak için devrede ancak oyuncusu Avrupa'da isteyen çok kulüp var.

GALATASARAY KİRALAMAK İSTİYOR

Watford yönetiminden randevu aldığı öğrenilen Galatasaray'ın piyasa değeri 20 milyon Euro olan Doucoure için ne kadar bir kiralama ücreti teklif edeceği henüz belli değil. Ancak rakiplerin olması can sıkıyor.

GELİRSE SERİ'DEN VAZGEÇİLECEK

Eğer Doucoure için anlaşma sağlanırsa Seri'den vazgeçilecek ve yeni sezonda orta sahanın patronu Fransız oyuncu olacak.