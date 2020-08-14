Trabzonspor transferde gaza bastı. Karadeniz Fırtınası, Arjantinli ön libero Ivan Marcone'nin peşinde. Bordo-Mavililer, Boca Juniors'ın tecrübeli orta saha oyuncusunu renklerine katmak için ilk teklifini yaptı. İki taraf arasındaki görüşmeler tüm hızıyla devam ediyor.

TEKLİFİN ARTMASI BEKLENİYOR

Arjantin kulübü, oyuncuyu kiralamaya sıcak bakıyor ancak sözleşmede yer alacak 2.5 milyon Euro olarak önerilen satın alma opsiyonu için henüz anlaşma sağlanamadı. Tarafların satın alma opsiyonunda da anlaşması halinde Ivan Marcone önümüzdeki sezon Trabzonspor forması giyecek.

ORTA SAHAYA DİNAMİZM KATAR

30 yaşındaki defansif orta saha oyuncusu, geçtiğimiz sezon Boca'da 16 resmi maça çıktı. Marcone, Trabzonspor'un aradığı tarzda bir 6 numara. Agresifliği ile dikkat çekiyor. Hem sert hem de pas başarısı oldukça yüksek.