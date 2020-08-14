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    • Spor
    • 14.08.2020 Gazete
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    Lazio 'i kapıyor

    Geçen sezon başında ’dan ’ye transfer olan gösterdiği müthiş performansla alkış toplayan , yolcusu. Sarı-Lacivertli yönetim ve Lazio kulübü arasında yapılan görüşmelerde pürüzler büyük oranda ortadan kaldırıldı.

    Lazio Vedat Muriç'i kapıyor

    Geçen sezon başında 'dan 'ye transfer olan gösterdiği müthiş performansla alkış toplayan , yolcusu. Sarı-Lacivertli yönetim ve Lazio kulübü arasında yapılan görüşmelerde pürüzler büyük oranda ortadan kaldırıldı.

    KÂRIN %15'İ RİZESPOR'A!
    Çizme     basını, Fenerbahçe'nin Lazio'dan son gelen 16 milyon Euro+3 milyon Euro bonus teklifini kabul ettiğini yazdı. Gazeteler, Vedat Muriç'in kısa süre içinde İtalya'ya giderek sağlık kontrolünden geçeceğini ve ardından 5 yıllık imza atacağını duyurdu. Sarı-Lacivertliler, Lazio'dan gelecek paradan Vedat Muriç için ödediği bonservis bedelini düşecek ve kalan miktarın yüzde 15'ini Çaykur Rizespor'a verecek.

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