Lazio Vedat Muriç'i kapıyor

Geçen sezon başında Çaykur Rizespor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan gösterdiği müthiş performansla alkış toplayan Vedat Muriç, İtalya yolcusu. Sarı-Lacivertli yönetim ve Lazio kulübü arasında yapılan görüşmelerde pürüzler büyük oranda ortadan kaldırıldı.

KÂRIN %15'İ RİZESPOR'A!

Çizme basını, Fenerbahçe'nin Lazio'dan son gelen 16 milyon Euro+3 milyon Euro bonus teklifini kabul ettiğini yazdı. Gazeteler, Vedat Muriç'in kısa süre içinde İtalya'ya giderek sağlık kontrolünden geçeceğini ve ardından 5 yıllık imza atacağını duyurdu. Sarı-Lacivertliler, Lazio'dan gelecek paradan Vedat Muriç için ödediği bonservis bedelini düşecek ve kalan miktarın yüzde 15'ini Çaykur Rizespor'a verecek.