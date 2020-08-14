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    • Spor
    • 14.08.2020 Gazete
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    'da yeni kriz kapıda

    Galasaray'da lerin gecikmesi yetmezmiş gibi ’in istemediği Babel, ve Feghouli’nin hala takımda olması yeni bir krizi gündeme taşıdı.

    Galatasaray'da yeni kriz kapıda

    Galasaray'da lerin gecikmesi yetmezmiş gibi 'in istemediği Babel, ve Feghouli'nin hala takımda olması yeni bir krizi gündeme taşıdı.

    YÖNETİM ÇOK GEÇ KALDI
    Fatih Terim, ligin son haftası oynanan Antalya maçının ardından "Transferler hazırlık kampına yetişmeli. Daha önce bunun sıkıntısını yaşamıştık" demişti. Ama 'da Arda, Emre ve Oğulcün dışında takıma katılan yeni bir isim olmadı.

    Sözleşmesi biten Seri ve Lemina'nın boşluğu hala devam ediyor. Orta sahada , Taylan Antalyalı, Younnes Belhanda, Birhan Vatansever ve Atalay Babacan dışında oyuncu yok. Yine Terim'in satılmasını istediği Babel, Feghouli ve Belhanda hala takımda ve idmana çıkıyorlar. Her alanda yaşanan bu gecikme Terim ile yönetim arasındaki gerilimi her geçen gün daha da artırıyor.

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