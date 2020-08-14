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    • Spor
    • 14.08.2020 Gazete
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    'den 'ye! "Ver Alpaslan’ı al Harun’u"

    'den ’ye takas önerisi. Sarı-Lacivertliler kaleci arayışlarını sürdüren Göztepe’ye ilginç bir teklifte bulundu. Bir süredir kulübünden ’le ilgilenen Fenerbahçe Yönetimi’nin Göztepe’ye, “Biz size ’i verelim, siz de bize Alpaslan Öztürk’ü verin” diye bir takas teklifinde bulundu. İzmir temsilcisi bu teklifi düşünmek için Fenerbahçe’den süre istedi.

    Ver Alpaslan’ı al Harun’u

    'den 'ye takas önerisi. Sarı-Lacivertliler kaleci arayışlarını sürdüren Göztepe'ye ilginç bir teklifte bulundu. Bir süredir kulübünden 'le ilgilenen Fenerbahçe Yönetimi'nin Göztepe'ye, "Biz size 'i verelim, siz de bize Alpaslan Öztürk'ü verin" diye bir takas teklifinde bulundu. İzmir temsilcisi bu teklifi düşünmek için Fenerbahçe'den süre istedi.

    CEVAP BEKLENİYOR
    Yeni     sezonda Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'un da Harun'u takımda düşünmemesi üzerine bu i bitirmek isteyen Sarı-Lacivertliler gelecek cevaba odaklandı. Bu transferin birkaç gün içinde netleşmesi bekleniyor.

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