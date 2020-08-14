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    • Spor
    • 14.08.2020 Gazete
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    durmak bilmiyor! Perotti geliyor

    dönemine çok hızlı bir giriş yapan durmuyor! Kanatlara takviye yapmak için büyük çaba harcayan Sarı- Lacivertliler, ’yi de kadrosuna katıyor. Uzun süredir kulübü ile pazarlık masasında olan yönetim, büyük oranda anlaşmayı sağladı.

    Fenerbahçe durmak bilmiyor! Perotti geliyor

    Transfer dönemine çok hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe durmuyor!.. Kanatlara takviye yapmak için büyük çaba harcayan Sarı- Lacivertliler, Diego Perotti'yi de kadrosuna katıyor. Uzun süredir Roma kulübü ile pazarlık masasında olan yönetim, büyük oranda anlaşmayı sağladı.

    ROMA KULÜBÜNÜ İKNA ETTİLER
    Alınan bilgilere göre Fenerbahçe, 1 yıl sözleşmesi olan Arjantinli yıldız için yaptığı 2.5 milyon Euro'luk teklifle Roma'yı ikna etti. Perotti'nin menajeriyle görüşmelerde de sona gelindi.

    SADECE UFAK PÜRÜZLER KALDI
    Eğer aradaki ufak pürüzler de giderilirse 32 yaşındaki Tangocu ile 2+1 yıllık sözleşme imzalanacak. Diego Perotti teknik direktör Erol Bulut'un en çok istediği futbolcularından birisiydi.

    32 GOL KAYDETTİ 26 ASİST YAPTI
    2016 yılında 9 milyon Euro karşılığında Genoa'dan Roma'ya olan Perotti, başkent ekibinde 132 resmi maçta forma giydi. Yıldız futbolcu 32 gol atarken, 26 da asist yaptı.

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