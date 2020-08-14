Fenerbahçe durmak bilmiyor! Perotti geliyor

Transfer dönemine çok hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe durmuyor!.. Kanatlara takviye yapmak için büyük çaba harcayan Sarı- Lacivertliler, Diego Perotti'yi de kadrosuna katıyor. Uzun süredir Roma kulübü ile pazarlık masasında olan yönetim, büyük oranda anlaşmayı sağladı.

ROMA KULÜBÜNÜ İKNA ETTİLER

Alınan bilgilere göre Fenerbahçe, 1 yıl sözleşmesi olan Arjantinli yıldız için yaptığı 2.5 milyon Euro'luk teklifle Roma'yı ikna etti. Perotti'nin menajeriyle görüşmelerde de sona gelindi.

SADECE UFAK PÜRÜZLER KALDI

Eğer aradaki ufak pürüzler de giderilirse 32 yaşındaki Tangocu ile 2+1 yıllık sözleşme imzalanacak. Diego Perotti teknik direktör Erol Bulut'un en çok istediği futbolcularından birisiydi.

32 GOL KAYDETTİ 26 ASİST YAPTI

2016 yılında 9 milyon Euro karşılığında Genoa'dan Roma'ya transfer olan Perotti, başkent ekibinde 132 resmi maçta forma giydi. Yıldız futbolcu 32 gol atarken, 26 da asist yaptı.