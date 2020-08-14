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    • Spor
    • 14.08.2020 Gazete
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    Fatih, Ufuk ve Davidson Aytemiz ’da (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    ekiplerinden Aytemiz de şov yaptı. ekibi dün 3 transfer açıkladı. Alanyaspor, Guimaraes’ten sol kanat oyuncusu Davidson ile 3 yıllık anlaştığını duyurdu. ’tan ile 5 yıllık sözleşme yapıldı. Kaleci da 1 yıllık sözleşmeye imza attı.

    Fatih, Ufuk ve Davidson Aytemiz Alanyaspor’da

    ekiplerinden Aytemiz de şov yaptı. ekibi dün 3 transfer açıkladı. Alanyaspor, Guimaraes'ten sol kanat oyuncusu Davidson ile 3 yıllık anlaştığını duyurdu. 'tan ile 5 yıllık sözleşme yapıldı. Kaleci da 1 yıllık sözleşmeye imza attı.

    TRANSANATOLİA'NIN STARTI İSTANBUL'DAN VERİLECEK
    Dünyanın en zorlu rallilerinden TransAnatolia Ralli Raid, 10. yılında startını İstanbul'dan alıyor. Yarın start alacak rallide Red Bull sporcusu Camille Chapeliere motosiklet kategorisinde mücadele edecek.

    KONYASPOR SEHİC'İ RESMİ OLARAK AÇIKLADI
    Konyaspor 4 Ağustos'ta sözleşmesi sona eren Uğur Demirok ile yeniden anlaşma sağladı. Tecrübeli stoper ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandı. Yeşil- Beyazlılar ayrıca Erzurumspor'dan ayrılan Boşnak kaleci İbrahim Sehic'le de 2+1 yıllık sözleşme yaptı.

    Haberler Spor Fatih, Ufuk ve Davidson Aytemiz Alanyaspor’da (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)
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