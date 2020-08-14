Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor transferde şov yaptı. Akdeniz ekibi dün 3 transfer açıkladı. Alanyaspor, Guimaraes'ten sol kanat oyuncusu Davidson ile 3 yıllık anlaştığını duyurdu. Beşiktaş'tan Fatih Aksoy ile 5 yıllık sözleşme yapıldı. Kaleci Ufuk Ceylan da 1 yıllık sözleşmeye imza attı.

TRANSANATOLİA'NIN STARTI İSTANBUL'DAN VERİLECEK

Dünyanın en zorlu rallilerinden TransAnatolia Ralli Raid, 10. yılında startını İstanbul'dan alıyor. Yarın start alacak rallide Red Bull sporcusu Camille Chapeliere motosiklet kategorisinde mücadele edecek.

KONYASPOR SEHİC'İ RESMİ OLARAK AÇIKLADI

Konyaspor 4 Ağustos'ta sözleşmesi sona eren Uğur Demirok ile yeniden anlaşma sağladı. Tecrübeli stoper ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandı. Yeşil- Beyazlılar ayrıca Erzurumspor'dan ayrılan Boşnak kaleci İbrahim Sehic'le de 2+1 yıllık sözleşme yaptı.