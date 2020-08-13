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    • 13.08.2020 22:41
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    Son şampiyon 'tan çekildi!

    Kanadalı tenisçi , geçen yıl şampiyonluğa ulaştığı 'tan çekildiğini duyurdu. ABD Açık, bu yıl 31 Ağustos-13 Eylül tarihlerinde salgın nedeniyle katı kısıtlamalar altında düzenlenecek.

    Son şampiyon ABD Açık'tan çekildi!

    Kanadalı tenisçi , geçen yıl şampiyonluğa ulaştığı 'tan çekildiğini duyurdu.

    Kararını sosyal medya hesabından paylaşan 20 yaşındaki Kanadalı sporcu, koronavirüs salgını dahil olmak üzere öngörülemeyen zorlukların kendisinin hazırlanmasını ve en yüksek seviyede mücadele etmesini etkileyeceğini ifade etti.

    Andreescu, geçen yıl finalde 'ı 2-0 yenerek kariyerinin ilk şampiyonluğunu kazanmıştı.

    Kanadalı tenisçi, yılın ilk grand slam turnuvası 'ta da dizindeki sakatlık nedeniyle mücadele edememişti.

    KISITLAMALAR ALTINDA DÜZENLENECEK
    ABD Açık, bu yıl 31 Ağustos-13 Eylül tarihlerinde salgın nedeniyle katı kısıtlamalar altında düzenlenecek.

    Erkeklerde dünya 2 numarası 'ın yanı sıra kadınlar 1 numarası Ashleigh Barty ile ilk 10'da yer alan Elina Svitolina ve Kiki Bertens, salgın sebebiyle turnuvaya katılmama kararı almıştı.

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