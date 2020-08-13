Kanadalı tenisçi Bianca Andreescu, geçen yıl şampiyonluğa ulaştığı ABD Açık'tan çekildiğini duyurdu.

Kararını sosyal medya hesabından paylaşan 20 yaşındaki Kanadalı sporcu, koronavirüs salgını dahil olmak üzere öngörülemeyen zorlukların kendisinin hazırlanmasını ve en yüksek seviyede mücadele etmesini etkileyeceğini ifade etti.

Andreescu, geçen yıl finalde Serena Williams'ı 2-0 yenerek kariyerinin ilk grand slam şampiyonluğunu kazanmıştı.

Kanadalı tenisçi, yılın ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ta da dizindeki sakatlık nedeniyle mücadele edememişti.

KISITLAMALAR ALTINDA DÜZENLENECEK

ABD Açık, bu yıl 31 Ağustos-13 Eylül tarihlerinde salgın nedeniyle katı kısıtlamalar altında düzenlenecek.

Erkeklerde dünya 2 numarası Rafael Nadal'ın yanı sıra kadınlar 1 numarası Ashleigh Barty ile ilk 10'da yer alan Elina Svitolina ve Kiki Bertens, salgın sebebiyle turnuvaya katılmama kararı almıştı.