Samandıra’da Erol Bulut kanunları

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Erol Bulut, uyguladığı kurallar ve antrenman metodları ile Samandıra'da ön plana çıkıyor. Erol Bulut, yeni sezon öncesi uyguladığı antrenman metodları ile Sarı-Lacivertli takımın fizik gücünü en üst seviyeye çıkarmak için çalışıyor.

KONDİSYON ÖN PLANDA

Erol Bulut ilk olarak oyuncularına antrenmanlarda en az 4 kilometre koşma şartı koydu. Her çalışmada verileri ölçülen oyuncuların 4 kilometreden az koşmamaları gerektiğini söyleyen Bulut, artan temponun sezon içerisinde meyvelerini toplayacaklarını söyledi. Bulut ayrıca dinlenme saatlerinin de tesislerde olmasını istiyor.