Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 12.08.2020 Gazete
    ABONE OL

    Samandıra’da kanunları

    ’de tempo her geçen gün artarken, , futbolculara en az 4 km koşma şartı getirdi. Bu rakam ilerleyen günlerde daha da artacak.

    Samandıra’da Erol Bulut kanunları

    'nin yeni ü Erol Bulut, uyguladığı kurallar ve antrenman metodları ile Samandıra'da ön plana çıkıyor. Erol Bulut, yeni sezon öncesi uyguladığı antrenman metodları ile Sarı-Lacivertli takımın fizik gücünü en üst seviyeye çıkarmak için çalışıyor.

    KONDİSYON ÖN PLANDA
    Erol Bulut     ilk olarak oyuncularına antrenmanlarda en az 4 kilometre koşma şartı koydu. Her çalışmada verileri ölçülen oyuncuların 4 kilometreden az koşmamaları gerektiğini söyleyen Bulut, artan temponun sezon içerisinde meyvelerini toplayacaklarını söyledi. Bulut ayrıca dinlenme saatlerinin de tesislerde olmasını istiyor.

    Haberler Spor Samandıra’da Erol Bulut kanunları
    Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri