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    • 12.08.2020 10:44
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    Ahmet Ağaoğlu'ndan Ali Koç'a limit tepkisi! "Madem paran yok Novak'a..."

    Geçtiğimiz günlerde yapılan Kulüpler Birliği toplantısında gündem "TFF Harcama Limiti"ydi. Fenerbahçe'nin harcama limiti ile ilgili yaptığı itiraza karşı çıkan Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Fenerbahçe'nin bordo-mavili kulüpten kadrosuna kattığı Filip Novak transferine dair açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

    Ahmet Ağaoğlu'ndan Ali Koç'a limit tepkisi

    Kulüpler Birliği oldukça hararetli tartışmalara sahne olan önceki günkü toplantının ardından bugün tekrar bir araya gelecek ancak pazartesi günkü zirvenin yankıları hala sürüyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un "Kredi ana paraları harcama limitinden çıkarılsın" önerisine Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi destek verirken Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile birlikte teklife karşı çıkan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu tepkisini "Böyle bir şeyi kabul etmemiz mümkün değil. O zaman biz niye yapılandırma yaptık. Siz de yapsaydınız" sözleriyle dile getirdi.

    'SEVGİ LİMİT TANIMAZ'LA 4 TRANSFER
    Ancak Karadeniz ekibinin başkanı Ağaoğlu'nun Filip Novak transferi üzerinden ezeli rakibine yüklendiği ortaya çıktı. Sarı lacivertliler harcama limitlerine adeta nazire yaparcasına "Sevgi Limit Tanımaz, Biz Fenerbahçeyiz" sloganıyla art arda Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül ve Caner Erkin transferlerini açıklarken duyurulan son isim 2.5 sezon Trabzonspor forması giyen Filip Novak'tı. Bordo mavililer daha sezon tamamlanmadan, devam etmek istedikleri Çekyalı oyuncu yeni sözleşme önerirken Novak ise her girişimde sezon sonunu işaret etmişti.

    FIRTINA'YA GÖNDERMEYLE AÇIKLANDI
    Hürriyet'in haberine göre Fenerbahçe, Filip Novak'ın transferi için hazırlanan özel videoda Trabzonspor'a gönderme yaparken Ahmet Ağaoğlu'nun Kulüpler Birliği Vakfı'nın Riva'daki toplantısında sarı lacivertlileri ve başkan Ali Koç'u "Novak bizde 700 bin Euro'ya oynuyordu. 900 bin Euro önerdik ancak kabul etmedi. 1 milyon 650 bin Euro'ya Fenerbahçe ile anlaştı. 1 milyon Euro imza parası ve 1 milyon Euro da menajerlik ücreti veriyorlar. Madem paran yok Novak'a 3 milyon 650 bin Euro'yu nasıl veriyorsunuz" sözleriyle hedef aldığı öğrenildi.
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