Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 12.08.2020 Gazete
    ABONE OL

    Quaresma ve Eto’o’dan ’ye: En doğru adres

    Santrfor mevkine güçlü bir takviye yapmak isteyen ’ta gündem yine . n futbolcunun menajeri ile görüşmeler aralıksız devam ederken, Balotelli de kendi adına bir takım temaslarda bulundu. Balotelli, kendisini isteyen Beşiktaş’ı ’yi iyi tanıyan iki isme sordu.

    Quaresma ve Eto’o’dan Balotelli’ye: En doğru adres Beşiktaş

    Santrfor mevkine güçlü bir takviye yapmak isteyen 'ta gündem yine . n futbolcunun menajeri ile görüşmeler aralıksız devam ederken, Balotelli de kendi adına bir takım temaslarda bulundu. Balotelli, kendisini isteyen Beşiktaş'ı 'yi iyi tanıyan iki isme sordu.

    BALOTELLI BEŞİKTAŞ'I SORDU
    Balotelli Inter'den takım arkadaşı Quaresma ile yine İtalya'da yıllarca top koşturan Samuel Eto'o ile konuştu. Her iki ismin de Balotelli'ye cevabı neredeyse kelimesi kelimesine aynı oldu.

    IRKÇILIK KONUSUNDA ÇOK HASSAS
    Quaresma ile Eto'o Balotelli'ye "Hiç düşünme. Senin için en doğru adres Beşiktaş'tır. Beşiktaş taraftarı ve Türk insanı en az senin kadar kadar ırkçılık konusunda hassastır" ifadelerini kullandılar.

    ARTIK BEŞİKTAŞ'A DAHA YAKIN
    Aldığı     cevaplar Balotelli'yi bir adım daha Beşiktaş'a yaklaştırırken yönetim bir an önce bu transferi noktalamak istiyor. Beşiktaş Balotelli'ye yıllık 1.5 milyon Euro garanti para teklif etmişti.

    Haberler Spor Quaresma ve Eto’o’dan Balotelli’ye: En doğru adres Beşiktaş
    Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri