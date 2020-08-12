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    • Spor
    • 12.08.2020 Gazete
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    ’den bombardıman! 'yi hedef aldı

    Başkanı ’in hedefinde yine vardı. ile yapılan sponsorluk anlaşmasında konuşan Cengiz, Fenerbahçe'nin limitlere uymayacağını açıklamasıyla ilgili olarak, “Bir limit var. Buna uymuyorum diyemezsiniz. Kafanıza göre değiştiremezsiniz” dedi.

    Mustafa Cengiz’den bombardıman!

    Başkanı 'in hedefinde yine vardı. ile yapılan sponsorluk anlaşmasında konuşan Cengiz, Fenerbahçe'nin limitlere uymayacağını açıklamasıyla ilgili olarak, "Bir limit var. Buna uymuyorum diyemezsiniz. Kafanıza göre değiştiremezsiniz" dedi.

    MİLYON EURO'LAR HARCAYAMAYIZ
    Herkesin kurallara uyması gerektiğini söyleyen Cengiz, "Yoksa kaos ve anarşi olur. Oyun başlamışken kurallar değiştirilmez. Futbolculara milyon eurolar harcayacak halim yok" dedi.

    CEZAYA KATLANMAK ASALETTİR
    Cengiz, kendilerine gelecek yıl aynı duruma düşüceklerinin söylendiğini ifade ederek, "Biz cezamız neyse onu çekeriz. Cezaya katlanmak da bir asalettir" diye konuştu.

    2-3 KATINI VERİRSEN
    Mert Hakan'ı işaret eden Cengiz, ayrıca, "Başkalarının anlaştığı genç çocukları, 2-3 kat daha fazla para verip, edip, sonra da 'limitless' yazamazsın" ifadelerini kullandı.

    ÖNCE GALATASARAY'A GELİRLER
    Cengiz ayrıca, "Futbolcular transfer döneminde öne Galatasaray'a gelir. Bizle anlaşamazlarsa 2-3 katına başka yere giderler. Galatasaray 'de futbolun kıblesidir" dedi.

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