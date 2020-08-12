Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in hedefinde yine Fenerbahçe vardı. SIXT ile yapılan sponsorluk anlaşmasında konuşan Cengiz, Fenerbahçe'nin limitlere uymayacağını açıklamasıyla ilgili olarak, "Bir limit var. Buna uymuyorum diyemezsiniz. Kafanıza göre değiştiremezsiniz" dedi.

MİLYON EURO'LAR HARCAYAMAYIZ

Herkesin kurallara uyması gerektiğini söyleyen Cengiz, "Yoksa kaos ve anarşi olur. Oyun başlamışken kurallar değiştirilmez. Futbolculara milyon eurolar harcayacak halim yok" dedi.

CEZAYA KATLANMAK ASALETTİR

Cengiz, kendilerine gelecek yıl aynı duruma düşüceklerinin söylendiğini ifade ederek, "Biz cezamız neyse onu çekeriz. Cezaya katlanmak da bir asalettir" diye konuştu.

2-3 KATINI VERİRSEN

Mert Hakan'ı işaret eden Cengiz, ayrıca, "Başkalarının anlaştığı genç çocukları, 2-3 kat daha fazla para verip, transfer edip, sonra da 'limitless' yazamazsın" ifadelerini kullandı.

ÖNCE GALATASARAY'A GELİRLER

Cengiz ayrıca, "Futbolcular transfer döneminde öne Galatasaray'a gelir. Bizle anlaşamazlarsa 2-3 katına başka yere giderler. Galatasaray Türkiye'de futbolun kıblesidir" dedi.