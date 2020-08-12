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    • Spor
    • 12.08.2020 Gazete
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    ve ’dan şok talep

    Yeni sezon için çalışmaların sürdüren dün şok üstüne yok yaşadı. ve , Beşiktaş için sportif ceza talebinde bulunurken, Guti, Kagawa ve ’nın menajerleri de ödemeler için ’ya başvurdu.

    Loris Karius ve Vagner Love’dan şok talep

    Yeni sezon için çalışmaların sürdüren dün şok üstüne yok yaşadı. ve , Beşiktaş için sportif ceza talebinde bulunurken, Guti, Kagawa ve 'nın menajerleri de ödemeler için 'ya başvurdu.

    Konularla ilgili olarak ise Beşiktaş'tan dün açıklama geldi. Açıklamada Vagner Love ile Loris Karius'un 31 Aralık 2019 öncesi tüm alacaklarının ödendiği diğer alacakların ise mahkemede olduğu belirtildi.

    FIFA, Karius'a 425 bin 500 euro'luk borcu olduğunu teyit etmiş olup yargılama sürecinin devam ettiği de ifade edildi. Love için ise 65 bin Euro ana alacak, 91 bin euro da ceza ödenme riskinin bulunduğu açıklandı.

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