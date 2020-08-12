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    • Spor
    • 12.08.2020 Gazete
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    'den atağı

    , 24 yaşındaki stoper için kulübü ’a teklif yaptı. Yönetimin hedefi Uruguaylı oyuncunun transferini düşük bir bonservis bedeliyle sonuçlandırmak.

    Fenerbahçe'den Mauricio Lemos atağı

    Elinde şu anda Serdar Aziz ve Sadık Çiftpınar dışında stoper bulunmayan Fenerbahçe'de arayışlar sürüyor. Savunmada alternatifli bir kadro kurmayı hedefleyen Sarı-Lacivertliler'in 'nın Las Palmas takımında forma giyen için teklif yaptığı öğrenildi.

    ÖNCELİK MALİYET
    Fenerbahçe    'nin 24 yaşındaki Lemos'un transferindeki önceliğinin ise düşük maliyet olduğu bildirildi. Sarı- Lacivertliler'in piyasa değeri 1 milyon 600 bin euro olan Uruguaylı stoper için 1 milyon Euro bonservis bedeli belirlediği, Mauricio Lemos'a önerilecek rakamın da 1 milyon Euro'u geçmeyeceği iddia edildi.

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