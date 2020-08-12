Fenerbahçe'den Mauricio Lemos atağı

Elinde şu anda Serdar Aziz ve Sadık Çiftpınar dışında stoper bulunmayan Fenerbahçe'de arayışlar sürüyor. Savunmada alternatifli bir kadro kurmayı hedefleyen Sarı-Lacivertliler'in İspanya'nın Las Palmas takımında forma giyen Mauricio Lemos için teklif yaptığı öğrenildi.

ÖNCELİK MALİYET

Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki Lemos'un transferindeki önceliğinin ise düşük maliyet olduğu bildirildi. Sarı- Lacivertliler'in piyasa değeri 1 milyon 600 bin euro olan Uruguaylı stoper için 1 milyon Euro bonservis bedeli belirlediği, Mauricio Lemos'a önerilecek rakamın da 1 milyon Euro'u geçmeyeceği iddia edildi.