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    • 12.08.2020 00:08
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    'nde 'i 4-1 yenen yarı finale yükseldi

    çeyrek final karşılaşmasında ekibi Shakhtar Donetsk, 'i 4-1'lik skorla geçerek yarı finale yükseldi. Shakhtar Donetsk yarı finalde Inter'in rakibi oldu.

    Shaktar yarı finalde!

    'nde heyecan çeyrek final maçlarıyla devam etti.

    temsilcisi Shakhtar Donetsk ile İsviçre temsilcisi ile karşı karşıya geldi. Veltins-Arena'da oynanan karşılaşma Shakhtar Donetsk'in 4-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

    Luis Castro'nun öğrencilerine galibiyeti getiren golleri Junior Moraes, Taison, Alan Patrick ve Dodo'dan geldi. Basel'in tek sayısını ise Ricky van Wolfswinkel kaydetti.

    YARI FİNALDE INTER'İN RAKİBİ OLACAKLAR
    Bu sonuçla Shakhtar Donetsk yarı finalde İtalyan devi Inter'in rakibi oldu.

    Yarı final maçları 16-17 Ağustos tarihinde oynanacak.

    Haberler Spor UEFA Avrupa Ligi'nde Basel'i 4-1 yenen Shaktar Donetsk yarı finale yükseldi
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