UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan çeyrek final maçlarıyla devam etti.

Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ile İsviçre temsilcisi Basel ile karşı karşıya geldi. Veltins-Arena'da oynanan karşılaşma Shakhtar Donetsk'in 4-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

Luis Castro'nun öğrencilerine galibiyeti getiren golleri Junior Moraes, Taison, Alan Patrick ve Dodo'dan geldi. Basel'in tek sayısını ise Ricky van Wolfswinkel kaydetti.

YARI FİNALDE INTER'İN RAKİBİ OLACAKLAR

Bu sonuçla Shakhtar Donetsk yarı finalde İtalyan devi Inter'in rakibi oldu.

Yarı final maçları 16-17 Ağustos tarihinde oynanacak.