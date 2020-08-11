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    • Spor
    • 11.08.2020 Gazete
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    ’da sesleri! İsviçreli genç golcü için harekete geçildi

    ’dan sonra forvet hattına ikinci hamleyi yapıyor. Bordo-Mavililer’in ekiplerinden ’ta forma giyen 23 yaşındaki golcü ile ilgilendiği öğrenildi. Fırtına, oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmayı planlıyor.

    Trabzonspor’da Ajeti sesleri!

    'dan sonra forvet hattına ikinci hamleyi yapıyor. Bordo-Mavililer'in ekiplerinden 'ta forma giyen 23 yaşındaki golcü ile ilgilendiği öğrenildi. Fırtına, oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmayı planlıyor.



    DAHA FAZLA SÜRE ALMAK İSTİYOR
    Geçtiğimiz sezon Basel'den West Ham'a 8 milyon 700 bin euro gibi önemli bir bonservis bedeliyle transfer olan Arnavut asıllı golcü daha fazla süre alacağı takıma gitmek istiyor.

    TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİYORLAR
    West Ham United gelen teklifleri değerlendirmeye aldı. En ciddi teklifi gösteren kulüplerin Celtic ile Trabzonspor olduğu iddia edildi.

    TRABZONSPOR AVANTAJLI
    İngiliz basınına göre oyuncu daha fazla maç oynama fırsatı yakalayacağı için Trabzonspor'u tercih edecek.

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