Trabzonspor Stiven Plaza'dan sonra forvet hattına ikinci hamleyi yapıyor. Bordo-Mavililer'in İngiltere Premier Ligi ekiplerinden West Ham United'ta forma giyen 23 yaşındaki golcü Albian Ajeti ile ilgilendiği öğrenildi. Fırtına, oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmayı planlıyor.





DAHA FAZLA SÜRE ALMAK İSTİYOR

Geçtiğimiz sezon Basel'den West Ham'a 8 milyon 700 bin euro gibi önemli bir bonservis bedeliyle transfer olan Arnavut asıllı golcü daha fazla süre alacağı takıma gitmek istiyor.

TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİYORLAR

West Ham United gelen teklifleri değerlendirmeye aldı. En ciddi teklifi gösteren kulüplerin Celtic ile Trabzonspor olduğu iddia edildi.

TRABZONSPOR AVANTAJLI

İngiliz basınına göre oyuncu daha fazla maç oynama fırsatı yakalayacağı için Trabzonspor'u tercih edecek.