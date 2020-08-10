MANCHESTER UZATMALARDA TURLADI

UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale yükselen bir diğer takım da Manchester United oldu. İngiliz temsilcisi, Almanya'nın Köln kentinde karşılaştığı Danimarka ekibi Kopenhag'ı uzatmalarda 1-0 mağlup etti. Mücadeleye baskılı başlayan Manchester United'da Greenword, meşin yuvarlağı 45+1. dakikada filelere gönderdi.

VAR'da incelenen gol pozisyonu ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. İkinci yarıda da baskılı oyununu sürdüren İngiliz ekibinin 3 topu direkten döndü. Normal süresi 0-0 beraberlikle tamamlanan karşılaşma uzatmalara gitti. Uzatmaların ilk bölümünde Manchester United penaltı kazandı. Penaltı için topun başına geçen Bruno Fernandes meşin yuvarlağı ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi. Bu bölümde başka gol olmazken karşılaşma 1-0 sonuçlandı ve Manchester United da yarı finale yükselen ikinci takım olmuş oldu. Mancehster ekibi yarı finalde Wolverhampton - Sevilla eşleşmesinin galibi ile mücadele edecek.