Süper Lig'de flaş imza! Yeni hoca belli oldu

Pozitif futbol oynatmaya çalıştığını söyleyen Altıparmak, "Böyle vizyonlu bir kulüpte de bunu başarmak için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

Kasımpaşa'nın kurumsal bir yapıya sahip olduğunu yineleyen Altıparmak, şunları söyledi:

"Burada herkes kendi işini yapıyor. Çalıştığımız diğer kulüplerde başka işler de yapıyorlardı. Biz de hoca olarak sahayla ve futbolcularımızla uğraşacağız. Bu da başarıyı getirecek diye düşünüyorum. Takımla tanıştık. Futbolcu olarak hepsini tanıyoruz. İyi futbolcular, iyi karakterler var. Bu karakterlerin içine, eksiklerimizi tespit edip kulübün vizyonuna uygun isimleri katarak yola devam edeceğiz. Transfer politikamızı söylemiyoruz. İsimler duyulunca transfer farklılaşıyor. Eksiklerimizi belirleyeceğiz."