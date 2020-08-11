Sarı-kırmızılılar sosyal medya hesabından yaptığı ses kaydı ile yeni transferini duyururken, binlerce taraftarlarda bu ismin kim olduğuna dair tahminlerde bulundu. A Spor'un geçtiği son dakika haberinde bu ismin Oğulcan Çağlayan olduğu açıklanırken kulüpten resmi açıklamanın kısa bir süre içerisinde gelmesi bekleniyor.