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    • 11.08.2020 17:12
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    yeni transferini duyurdu! Galatasaray'da | Transfer haberleri

    Son dakika haberi... yeni transferini resmen duyurdu... Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, geçtiğimiz ay anlaşmaya vardığı 'ı kadrosuna kattı. Galatasaray bu transferi sosyal medya hesabından Oğulcan'ın kendi sesiyle duyurdu. İşte detaylar...

    Gelecek sezon planlamasına devam eden Galatasaray, transfer çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdürüyordu. Sarı-kırmızılılar, taraftarların merakla beklediği bir transferi daha duyurdu. Geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor'da gösterdiği başarılı performansla adından söz ettiren Oğulcan Çağlayan, resmen Galatasaray'da...

    Sarı-kırmızılılar sosyal medya hesabından yaptığı ses kaydı ile yeni transferini duyururken, binlerce taraftarlarda bu ismin kim olduğuna dair tahminlerde bulundu. A Spor'un geçtiği son dakika haberinde bu ismin Oğulcan Çağlayan olduğu açıklanırken kulüpten resmi açıklamanın kısa bir süre içerisinde gelmesi bekleniyor.

    Galatasaray, Oğulcan Çağalayan'ı 4 yıllığına kadrosuna katarken, oyuncunun yıllık KAP açıklamasının ardından netlik kazanacak.Galatasaray'ın yarın Emre Kılınç transferini resmen açıklaması bekleniyor.
    Haberler Spor Galatasaray yeni transferini duyurdu! Oğulcan Çağlayan Galatasaray'da | Transfer haberleri
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