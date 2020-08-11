Gelecek sezon planlamasına devam eden Galatasaray, transfer çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdürüyordu. Sarı-kırmızılılar, taraftarların merakla beklediği bir transferi daha duyurdu. Geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor'da gösterdiği başarılı performansla adından söz ettiren Oğulcan Çağlayan, resmen Galatasaray'da...
Sarı-kırmızılılar sosyal medya hesabından yaptığı ses kaydı ile yeni transferini duyururken, binlerce taraftarlarda bu ismin kim olduğuna dair tahminlerde bulundu. A Spor'un geçtiği son dakika haberinde bu ismin Oğulcan Çağlayan olduğu açıklanırken kulüpten resmi açıklamanın kısa bir süre içerisinde gelmesi bekleniyor.
Galatasaray, Oğulcan Çağalayan'ı 4 yıllığına kadrosuna katarken, oyuncunun yıllık KAP açıklamasının ardından netlik kazanacak.Galatasaray'ın yarın Emre Kılınç transferini resmen açıklaması bekleniyor.