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    • Spor
    • 11.08.2020 Gazete
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    ’la 3 yıllık sözleşme yaptı (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    ekiplerinden , ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Kayserispor’da görev yapacak olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Bektaş, “Başkanıma bana bu görevi layık gördüğü için teşekkür ediyorum. Başarı için elimizden geleni yapacağız” ifadesini kullandı.

    Kayserispor Bayram Bektaş’la 3 yıllık sözleşme yaptı

    ekiplerinden , ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Kayserispor'da görev yapacak olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Bektaş, "Başkanıma bana bu görevi layık gördüğü için teşekkür ediyorum. Başarı için elimizden geleni yapacağız" ifadesini kullandı.

    DAMIAN LILLARD COŞTU PORTLAND ZAFERE KOŞTU
    NBA'DE Philadelphia 76ers'ı 124- 121 yenen 'ın allstar oyun kurucusu , 51 sayı ve 7 asist üretti. Trail Blazers'ı galibiyete, 51 sayı ve 7 asistle oynayan Damian Lillard taşıdı. Lillard bu sezon 5. kez 50 sayı barajını aştı. 76ers'ta Furkan Korkmaz ise 7 sayı kaydetti.

    , UĞUR'LA YOLA DEVAM EDECEK
    Medipol Başakşehir'de tecrübeli futbolcu 'ın sözleşmesi bir yıl uzatıldı. Turuncu- lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulüp tarihimizin ilk transferi olan Başakşehir ailesinin en değerli bireylerinden Uğur Uçar'ın sözleşmesi bir yıl daha uzatılmıştır. Kendisine başarılar diliyoruz" ifadesi kullanıldı.

    Haberler Spor Kayserispor Bayram Bektaş’la 3 yıllık sözleşme yaptı (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)
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