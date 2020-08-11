Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, teknik direktör Bayram Bektaş ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Kayserispor'da görev yapacak olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Bektaş, "Başkanıma bana bu görevi layık gördüğü için teşekkür ediyorum. Başarı için elimizden geleni yapacağız" ifadesini kullandı.

DAMIAN LILLARD COŞTU PORTLAND ZAFERE KOŞTU

NBA'DE Philadelphia 76ers'ı 124- 121 yenen Portland Trail Blazers'ın allstar oyun kurucusu Damian Lillard, 51 sayı ve 7 asist üretti. Trail Blazers'ı galibiyete, 51 sayı ve 7 asistle oynayan Damian Lillard taşıdı. Lillard bu sezon 5. kez 50 sayı barajını aştı. 76ers'ta Furkan Korkmaz ise 7 sayı kaydetti.

BAŞAKŞEHİR, UĞUR'LA YOLA DEVAM EDECEK

Medipol Başakşehir'de tecrübeli futbolcu Uğur Uçar'ın sözleşmesi bir yıl uzatıldı. Turuncu- lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulüp tarihimizin ilk transferi olan Başakşehir ailesinin en değerli bireylerinden Uğur Uçar'ın sözleşmesi bir yıl daha uzatılmıştır. Kendisine başarılar diliyoruz" ifadesi kullanıldı.