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    • Spor
    • 11.08.2020 Gazete
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    ’ın Avrupa'daki rakibi

    'ın Avrupa’daki rakibi oldu. Siyah-Beyazlılar 2. eleme turunda ’ın PAOK takımıyla karşılaşacak. ’nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen kura çekimi sonucu, muhtemel 2. eleme turu eşleşmeleri belirlendi. Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu eşleşmeleri, bu sezon tek maç üzerinden ve seyircisiz olarak oynanacak. Beşiktaş kura gereği maça Yunanistan’da çıkacak.

    Kartal’ın Avrupa'daki rakibi PAOK

    'ın Avrupa'daki rakibi PAOK oldu. Siyah-Beyazlılar 2. eleme turunda 'ın takımıyla karşılaşacak.

    'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimi sonucu, muhtemel 2. eleme turu eşleşmeleri belirlendi. Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu eşleşmeleri, bu sezon tek maç üzerinden ve seyircisiz olarak oynanacak.

    Beşiktaş kura gereği maça Yunanistan'da çıkacak. Selanik'te yapılacak karşılaşmanın eşitlikle geçilmesi ve eşitliğin uzatmalarda da bozulmaması halinde penaltı atışlarına geçilecek.

    25-26 Ağustos tarihlerinde yapılacak maçlarda kaybeden ekipler, yollarına UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turundan devam edecek.

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