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    • Spor
    • 11.08.2020 Gazete
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    Rick Karsdorp icin sıcak temas! ilk teklifi yaptı

    , ’den boşalan sağ bek pozisyonunu Karsdorp’u ederek doldurmak istiyor. Roma’nın kadroda düşünmediği yıldız oyuncu için İtalyan kulübüyle görüşmeler sürüyor.

    Rick Karsdorp icin sıcak temas! Beşiktaş ilk teklifi yaptı

    Beşiktaş sağ bek ine odaklandı. Gökhan Gönül'ün 'ye imza atmasının ardından sağ bek arayışlarını sürdüren Siyah- Beyazlı yöneticiler Roma'da kadro dışı bırakılan ve satış listesinde bulunan Rick Karsdorp için İtalyan kulübüne kiralama teklifinde bulundu.

    25 yaşındaki lı sağ bek için geçtiğimiz sezonu Hollanda takımlarından Feyenoord'da kiralık olarak geçirmişti.

    FEYENOORD'DA 21 MAÇTA OYNADI
    Hollanda ekibinde geçtiğimiz sezon 21 resmi karşılaşmada forma giyen Karsdorp 2 gol, 5 asistlik bir performans sergilemişti.

    25 yaşındaki oyuncu için satın alma opsiyonuyla kiralama teklifinde bulunan Roma'nın olumlu cevap vermesi durumunda Hollandalı futbolcuyla da görüşerek bu transferi sonuçlandıracak.

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