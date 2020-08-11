İtalyan kulübüne "Evet" diyen Kaan Ayhan, Galatasaray'ın teklifine de sıcak baktığını yöneticilere iletmişti. Artık top Sarı- Kırmızılı yönetimde; Düsseldorf cephesinin ikna edilmesi gerekiyor.

PAZARLIĞI KIZIŞTIRIYORLAR

Ancak Galatasaray artık bu transfer girişiminde yalnız değil. Sassuolo'nun devreye girmesiyle İtalya'da ses getiren bu operasyon, diğer kulüplerin de teklif yapmasına yol açtı. Çizme medyasında yer alan haberlere göre Kaan'ı Galatasaray ve Sassuolo dışında, Atalanta, Fiorentina ve Roma da takip ediyor.