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    • 11.08.2020 10:37
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    'ın eski yıldızına büyük şok! İstenmeyen adam oldu

    Geçtiğimiz sezon 'a transfer olan ancak başarısız performansı nedeniyle devre arasında Olympiakos'un yolunu tutan , takımı 'nun hazırlık kampına davet edilmedi.

    G.Saray'ın eski yıldızına büyük şok

    Celta Vigo, 2017 yazında kadrosuna kattığı Emre Mor'u kadrodan çıkarmanın hesabını yapıyor. Genç oyuncu, geçtiğimiz sezonun ilk yarısını Galatasaray'da, ikinci yarısına da Olympiakos'ta geçirdi.

    PİYASA DEĞERİ 800 BİN
    Celta Vigo ile 2 yıllık sözleşmesi bulunan oyuncu, İspanyol kulübüne transfer olduğunda 13 milyon avro bedel ödenmişti. 23 yaşındaki kanat oyuncusunun güncel piyasa değeri ise; 800 bin avroya kadar düştü.

    Ceşta Vigo Sportif Direktörü Felipe Minambres, genç oyuncu için ilgilenen kulüp aramaya devam ediyor.

    Emre Mor'un Celta Vigo'da devam eden sözleşmesine rağmen, İspanyol kulübünün yeni sezon hazırlıklarına davet edilmedi.
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