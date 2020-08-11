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    • Spor
    • 11.08.2020 Gazete
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    ’den resti

    , İtalyan ekibi Lazio ve İngiliz temsilcisi ’in istediği ’in fiyatını belirledi. Sarı-Lacivertli Yönetim yıldız oyuncuyu 20 milyon euro’dan aşağıya satmama kararı aldı.

    Fenerbahçe’den Vedat Muriç resti

    Fenerbahçe, İtalyan ekibi Lazio ve İngiliz temsilcisi West Bromwich'in istediği Vedat Muriç'in fiyatı belirledi.

    Sarı-Lacivertli Yönetim yıldız oyuncuyu 20 milyon euro'dan aşağıya satmama kararı aldı. Öte yandan Lazio Sportif Direktör Igli Tare'nin Kosovalı menajer Shkumbin Qormemeti ile 'nin golcüsü Vedat Muric'in ini bitirmek için 'da olduğu belirtildi.

    Lazio'nun hocası Simone Inzaghi'nin transfer listesinin başında Muric'in olduğu belirtildi. Vedat Muric transferinde noktayı koymak isteyen Tane, Fenerbahçe yönetimini ikna etmeye çalışacak.

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