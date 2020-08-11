Fenerbahçe’den Vedat Muriç resti

Fenerbahçe, İtalyan ekibi Lazio ve İngiliz temsilcisi West Bromwich'in istediği Vedat Muriç'in fiyatı belirledi.

Sarı-Lacivertli Yönetim yıldız oyuncuyu 20 milyon euro'dan aşağıya satmama kararı aldı. Öte yandan Lazio Sportif Direktör Igli Tare'nin Kosovalı menajer Shkumbin Qormemeti ile Fenerbahçe'nin golcüsü Vedat Muric'in transferini bitirmek için İstanbul'da olduğu belirtildi.

Lazio'nun hocası Simone Inzaghi'nin transfer listesinin başında Muric'in olduğu belirtildi. Vedat Muric transferinde noktayı koymak isteyen Tane, Fenerbahçe yönetimini ikna etmeye çalışacak.