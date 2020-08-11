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    • Spor
    • 11.08.2020 Gazete
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    'den 'ya 6 milyon euro!

    kadrosuna yıldız bir katmak için kolları sıvadı. Sarı- Lacivertliler, ekiplerinden Al Hilal forması giyen 30 yaşındaki 10 numara için girişimde bulundu. Bu i Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut da çok istiyor.

    Fenerbahçe'den Carlos Eduardo'ya 6 milyon euro!

    kadrosuna yıldız bir katmak için kolları sıvadı. Sarı- Lacivertliler, ekiplerinden Al Hilal forması giyen 30 yaşındaki 10 numara için girişimde bulundu. Bu i Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut da çok istiyor.

    5 EKİM'DE BOŞA ÇIKACAK
    Sambacı yıldızın kulübüyle olan sözleşmesi 5 Ekim tarihinde sona eriyor. Fenerbahçe bu transfer için bonservis bedeli ödemek istemiyor. Carlos Eduardo 5 yıldır Al Hilal'de oynuyor.

    RESMİ TEKLİFTE BULUNDULAR
    Fenerbahçe Yönetimi'nin Brezilyalı yıldız için 3 yıllık bir teklifte bulunduğu ortaya çıktı. Sarı- Lacivertliler, Carlos Eduardo'ya 3 yıl için 6 milyon euro'luk transfer teklifinde bulundu.

    EDUARDO'DAN CEVAP BEKLİYOR
    Carlos Eduardo'nun teklif karşısında mutlu olduğu ancak kesin kararını vermek için birkaç gün istediği öğrenildi. Fenerbahçe, Eduardo'dan gelen cevaba göre transferini şekillendirecek.

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