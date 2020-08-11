Fenerbahçe'den Carlos Eduardo'ya 6 milyon euro!

Fenerbahçe kadrosuna yıldız bir 10 numara katmak için kolları sıvadı. Sarı- Lacivertliler, Suudi Arabistan ekiplerinden Al Hilal forması giyen 30 yaşındaki 10 numara Carlos Eduardo için girişimde bulundu. Bu transferi Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut da çok istiyor.

5 EKİM'DE BOŞA ÇIKACAK

Sambacı yıldızın kulübüyle olan sözleşmesi 5 Ekim tarihinde sona eriyor. Fenerbahçe bu transfer için bonservis bedeli ödemek istemiyor. Carlos Eduardo 5 yıldır Al Hilal'de oynuyor.

RESMİ TEKLİFTE BULUNDULAR

Fenerbahçe Yönetimi'nin Brezilyalı yıldız için 3 yıllık bir teklifte bulunduğu ortaya çıktı. Sarı- Lacivertliler, Carlos Eduardo'ya 3 yıl için 6 milyon euro'luk transfer teklifinde bulundu.

EDUARDO'DAN CEVAP BEKLİYOR

Carlos Eduardo'nun teklif karşısında mutlu olduğu ancak kesin kararını vermek için birkaç gün istediği öğrenildi. Fenerbahçe, Eduardo'dan gelen cevaba göre transferini şekillendirecek.