Aslan uçuşa geçecek

Ocak ayında Onyekuru, Saracchi ve Sekidika transferiyle Fatih Terim'in ısrarla istediği gençleşme operasyonuna start veren Galatasaray'da hareketlilik sürüyor. Yeni sezonda çok daha hızlı ve dinamik bir takım oluşturmak isteyen Terim'in raporu sonrası çalışmalarını sürdüren Sarı-Kırmızılı yönetim, Kamil Jozwiak ve Samuel Kalu'yu bitiriyor.

FARK 1 MİLYON EURO

Polonya basını, Galatasaray'ın Kamil Jozwiak için 2 milyon euro teklif ettiğini ancak Lech Poznan'ın 3 milyon euro istediğini yazdı. İki kulüp arasında pazarlıklarlar çok olumlu bir şekilde ilerliyor.

OPSİYONDA PÜRÜZ VAR

Sarı-Kırmızılılar, Bordeaux formasını giyen Samuel Kalu'yu da satın alma opsiyonuyla kiralıyor. Opsiyon maddesi konusunda yaşanan pürüzler gidirildiği an imzalar atılacak. İki yıldızın da ortak özellikleri çok genç ve süratli olmaları. Terim yeni sezonda takım çok daha çabuk bir şekilde rakip kaleye gitmesini istiyor.