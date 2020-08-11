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    • Spor
    • 11.08.2020 Gazete
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    Aslan uçuşa geçecek

    Yeni sezonda çok daha dinamik ve hızlı bir takım oluşturmak isteyen ’in iki gözdesi ve ’nun inde sona yaklaşıldı. Yönetim 1 hafta içinde iki isme de imza attırmayı hedefliyor.

    Aslan uçuşa geçecek

    Ocak ayında Onyekuru, Saracchi ve Sekidika iyle Fatih Terim'in ısrarla istediği gençleşme operasyonuna start veren Galatasaray'da hareketlilik sürüyor. Yeni sezonda çok daha hızlı ve dinamik bir takım oluşturmak isteyen Terim'in raporu sonrası çalışmalarını sürdüren Sarı-Kırmızılı yönetim, Kamil Jozwiak ve Samuel Kalu'yu bitiriyor.

    FARK 1 MİLYON EURO
    Polonya     basını, Galatasaray'ın Kamil Jozwiak için 2 milyon euro teklif ettiğini ancak Lech Poznan'ın 3 milyon euro istediğini yazdı. İki kulüp arasında pazarlıklarlar çok olumlu bir şekilde ilerliyor.

    OPSİYONDA PÜRÜZ VAR
    Sarı-Kırmızılılar, Bordeaux formasını giyen Samuel Kalu'yu da satın alma opsiyonuyla kiralıyor. Opsiyon maddesi konusunda yaşanan pürüzler gidirildiği an imzalar atılacak. İki yıldızın da ortak özellikleri çok genç ve süratli olmaları. Terim yeni sezonda takım çok daha çabuk bir şekilde rakip kaleye gitmesini istiyor.

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