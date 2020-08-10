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    • 10.08.2020 Gazete
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    'de yine yeniden

    sezonuna hızlı bir başlangıç yapan , Novak, ve gibi isimlere imza attıran kaliteli bir golcü transferi için de bastırıyor. ’in takımdan ayrılma ihtimaline karşın girişimlerini hızlandıran Fener’de hedef .

    Fenerbahçe'de yine yeniden Nikola Kalinic

    sezonuna hızlı bir başlangıç yapan , Novak, ve gibi isimlere imza attıran kaliteli bir golcü transferi için de bastırıyor. 'in takımdan ayrılma ihtimaline karşın girişimlerini hızlandıran Fener'de hedef .



    3 AY ÖNCE DE GÖRÜŞMÜŞLERDİ
    Üç ay önce de Kalinic'in menajeriyle görüşen Fenerbahçe'nin bu hafta yine yıldız golcü ile masaya oturacağı öğrenildi. 32 yaşındaki golcünün Roma ile kiralık sözleşmesi ay sonu sona eriyor.

    İSPANYOLLAR SOĞUK BAKIYOR
    Kalinic'in İspanyol ekibi Atletico Madrid ile 1 yıl daha sözleşmesi var. Ancak Madrid ekibi Hırvat golcü ile yola devam etmek istemiyor. Fenerbahçe uygun bir bedelle işi bitirmek istiyor.

    15 MAÇTA 5 GOLE İMZA ATTI
    Hırvat     santrfor bu sezon Roma'da 15 lig maçında 5 gol atarken 1 de asist yaptı. Kalinic 42 kez de Hırvat Milli Takımı'nda oynadı.

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