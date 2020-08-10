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    • Spor
    • 10.08.2020 Gazete
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    ’dan 'ye yeşil ışık

    , ezeli rakibi ’ın eski yıldızı ’yı kadrosuna katmak için yoğun çaba sarfediyor. Portekizli yıldızın da Sarı-Lacivertliler’de forma giymeye sıcak baktığı öğrenildi. Fenerbahçe taraftarları onun için kampanya başlattı.

    Bruma’dan Fenerbahçe'ye yeşil ışık

    Fenerbahçe, 'ın bir başka eski yıldızını daha kadrosuna katmak için yoğun bir çaba sarfediyor.

    Sarı-Lacivertli Yönetim, 25 yaşındaki Portekizli yıldızı kiralık olarak kadrosuna katmak için Hollanda ekibi PSV Eindhoven'a teklifte bulundu. , ekibinden gelecek cevabı bekliyor. Geçen yıl Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven'a transfer olan Bruma'nın ise yakın çevresine yaptığı açıklamada Fenerbahçe'de oynamaya sıcak baktığını açıkladığı öğrenildi.

    Öte yandan Fenerbahçe taraftarları sosyal medyada için kampanya başlattı. Sarı- Lacivertli taraftarlar, yıldız futbolcunun edilmesini çok istiyor. Taraftarlar lerine bu transferle yeni bir mesaj daha vermenin peşinde. Bruma, Portekiz Milli Takımı'nda 9 kez forma giydi ve 1 gol attı.

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