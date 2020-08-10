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    • Spor
    • 10.08.2020 Gazete
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    bonservis peşinde

    'ın gelecek sezon kadroda düşünmediği ve satış listesine koyduğu belirsizliği devam ediyor. basınında yer alan haberlere göre 30 yaşındaki oyuncu bonservisini eline alarak gelecek ini bedelsiz olarak gerçekleştirmek istiyor. Galatasaray ise oyuncudan 5 milyon euro gelir hedefliyor.

    Belhanda bonservis peşinde

    'ın gelecek sezon kadroda düşünmediği ve satış listesine koyduğu belirsizliği devam ediyor. basınında yer alan haberlere göre 30 yaşındaki oyuncu bonservisini eline alarak gelecek ini bedelsiz olarak gerçekleştirmek istiyor. Galatasaray ise oyuncudan 5 milyon euro gelir hedefliyor.

    EN YÜKSEK TEKLİF 2.5 MİLYON EURO
    Belhanda için ve 'dan bazı teklifler G.Saray'e geldi. Ancak en yüksek rakam 2.5 milyon euro olunca Sarı-Kırmızılı kurmaylar tekliflere ilgi duymadı.

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