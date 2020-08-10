Belhanda bonservis peşinde

Galatasaray'ın gelecek sezon kadroda düşünmediği ve satış listesine koyduğu Belhanda belirsizliği devam ediyor. Afrika basınında yer alan haberlere göre 30 yaşındaki oyuncu bonservisini eline alarak gelecek transferini bedelsiz olarak gerçekleştirmek istiyor. Galatasaray ise Faslı oyuncudan 5 milyon euro gelir hedefliyor.

EN YÜKSEK TEKLİF 2.5 MİLYON EURO

Belhanda için İtalya ve Belçika'dan bazı teklifler G.Saray'e geldi. Ancak en yüksek rakam 2.5 milyon euro olunca Sarı-Kırmızılı kurmaylar tekliflere ilgi duymadı.