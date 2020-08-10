Türkiye'nin en başarılı motor sporları pilotlarından Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, Porsche Mobil 1 Supercup 2020'nin beşinci yarışında ilk birinciliğine Britanya'da ulaştı.

Güven, "Bu birincilik umutlarımızı taze tutmamı sağladı. Bu birinciliği takımıma ve Red Bull aileme armağan ediyorum" dedi.

ATLETİCO MADRİD'DE CORONAVİRÜS ŞOKU

Atletico Madrid takımında iki kişinin coronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı. UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçı öncesinde Portekiz'e gidecek olan Atletico'da coronavirüs testi pozitif çıkan iki kişi karantinaya alındı. Atletico Madrid, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Perşembe günü Leipzig ile karşılaşacak.

SPİKER EMRE GÖNLÜŞEN HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU

Uzun süredir kanser tedavisi gören spor spikeri Emre Gönlüşen, 42 yaşında hayata gözlerini yumdu. Başarılı spikerin ölüm haberi, sevenlerini ve iş arkadaşlarını yasa boğdu. Takvim Spor ailesi olarak Emre Gönlüşen'e Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine baş sağlığı diliyoruz.