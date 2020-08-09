Samuel Kalu Aslan oluyor! Galatasaray kiralama teklifi yaptı

Galatasaray transfer faaliyetlerini sürdürürken sağ kanat arayışlarında ilk hedefi Samuel Kalu olarak belirledi. Teknik Direktör Fatih Terim'in de Nijeryalı oyuncuya onay vermesi üzerine yönetim 6 milyon euro satın alma opsiyonuyla Bordeaux'a kiralama teklifi yaptı.

3 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

Fransız kulübü 3 yıl daha sözleşmesi bulunan Kalu için yapılan teklifi değerlendirmeye alırken bu transferin bitme ihtimalinin güçlü olduğu ortaya çıktı.





2 SEZONDUR BORDEAUX'TA

Bordeaux'ta 2 sezondur forma giyen 21 yaşındaki oyuncu bu sezon 22 resmi maçta oynarken 1 gol, 2 asist yaptı. Kalu daha önce de 2'şer sezon Gent ve Trenci ekiplerinde yer aldı.

MUSABA YEDEKTE BEKLETİLİYOR

Galatasaray Yönetimi bu transferi gerçekleştiremediği takdirde daha önce gündeme gelen Musaba için Monaco ile görüşme masasına oturacak.