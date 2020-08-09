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    • 09.08.2020 08:48
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    'ın yıldızı Fırtına'ya! Trabzon Elneny'nin peşinde

    Sezonu ikinci sırada tamamlayan Trabzon, önümüzdeki yıl şampiyonluk hedefiyle kadro hazırlığına başladı. Karadeniz temsilcisi geçtiğimiz sezon 'ta kiralık olarak oynayan 'i yakın takibe alırken, teknik direktör Eddie Newton'ın Mısırlı yıldızı ısrarla istediği belirtildi.

    Beşiktaş'ın yıldızı Fırtına'ya

    Trabzonspor orta sahadaki önemli isimleriyle yollarını bir bir ayırmıştı. Sezon devam ederken John Obi Mikel ayrılmış, bitiminde de Badou Ndiaye'nin kiralık sözleşmesi sona ermiş, kaptan Jose Sosa'nın da kontratı tamamlanmıştı. Bordo-mavililer bu bölgeye ciddi takviyeler yapmak istiyor.

    Bunlardan biri de geçen sezonu Beşiktaş'ta kiralık olarak geçiren Mohamed Elneny. Siyah-beyazlıların da en azından 1 sezon daha kiralık olarak istediği Mısırlı ön libero için Trabzonspor da Arsenal ile masaya oturdu. Teknik direktör Eddie Newton'ın orta saha için özellikle istediği 28 yaşındaki futbolcu için İngiliz ekibiyle kıran kırana pazarlıkların sürdüğü kaydedildi.

    TÜRKİYE'Yİ ÇOK SEVİYOR
    Mohamed Elneny kariyerini Türkiye'de devam ettirmek istiyor. Bu sebeple Trabzonspor'un Arsenal ile anlaşması durumunda bordo-mavili formayı giymeye sıcak bakıyor. Karadeniz temsilcisi, sorunsuz bir isim olması sebebiyle Elneny'yi istiyor.
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