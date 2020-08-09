Bunlardan biri de geçen sezonu Beşiktaş'ta kiralık olarak geçiren Mohamed Elneny. Siyah-beyazlıların da en azından 1 sezon daha kiralık olarak istediği Mısırlı ön libero için Trabzonspor da Arsenal ile masaya oturdu. Teknik direktör Eddie Newton'ın orta saha için özellikle istediği 28 yaşındaki futbolcu için İngiliz ekibiyle kıran kırana pazarlıkların sürdüğü kaydedildi.