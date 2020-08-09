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    • Spor
    • 09.08.2020 Gazete
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    'da rota

    'da sol bek arayışları hızlandı. Sarı-Kırmızılı yönetimin listesinde bulunan isimlerden ’ın , ’in de ile anlaşması üzerine rota bu kez ’a çevrildi. ’nın takımında forma giyen 24 yaşındaki cunun kiralanması için harekete geçen Galatasaray Yönetimi’nin ilk teklifi yaptığı öğrenildi.

    Galatasaray'da rota Umut Meraş

    'da sol bek arayışları hızlandı.

    Sarı-Kırmızılı yönetimin listesinde bulunan isimlerden Hasan Ali Kaldırım'ın , 'in de ile anlaşması üzerine rota bu kez Umut Meraş'a çevrildi. 'nın takımında forma giyen 24 yaşındaki cunun kiralanması için harekete geçen Galatasaray Yönetimi'nin ilk teklifi yaptığı öğrenildi.

    Teknik Direktör Fatih Terim'in de kadrosunda görmeyi istediği bu sezon Fransız ekibinde 22 maçta forma giyerken 1 asist yaptı. Futbol kariyerine 'da başlayan Umut Meraş, 'da 1 sezon oynadıktan sonra Le Havre'nin yolunu tuttu.

    Gelişmelerden haberdar olan yıldız oyuncunun Galatasaray'da oynamayı çok istemesi bu transferde Sarı-Kırmızılı yönetimin elini güçlendiren önemli bir unsur olarak gösteriliyor.

    Haberler Spor Galatasaray'da rota Umut Meraş
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