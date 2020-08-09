Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 09.08.2020 Gazete
    ABONE OL

    'den 'a 3. gol !

    sezonunun en hareketli takımı olan , bonservisleri ellerinde bulunan , , ve ’ın ardından bir transferi daha bitirdi. Fenerbahçe, ’ın da transfer listesinde bulunan ve geçen sezonu ’da geçiren ile anlaşma sağladı.

    Fenerbahçe'den Galatasaray'a 3. gol Sinan Gümüş!

    sezonunun en hareketli takımı olan , bonservisleri ellerinde bulunan , , ve 'ın ardından bir transferi daha bitirdi. Fenerbahçe, 'ın da transfer listesinde bulunan ve geçen sezonu 'da geçiren ile anlaşma sağladı.

    Anlaşmanın 3 yıllık olduğu öğrenildi. Fenerbahçe bu transferle birlikte bu sezon ezeli rakibi Galatasaray'a 3. kez çelme takmış oldu. Sarı-Lacivertli yönetim geçtiğimiz günlerde Galatasaray'ın da peşinde olduğu Mert Hakan Yandaş ve Caner Erkin ile sözleşme imzalamıştı. Fenerbahçe Galatasaray'ın da peşinde olduğu Sinan Gümüş kesin olarak anlaşarak ezeli rakibine transfer sezonunda bir gol daha atmış oldu.

    Haberler Spor Fenerbahçe'den Galatasaray'a 3. gol Sinan Gümüş!
    Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri