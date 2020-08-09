Fenerbahçe'den Galatasaray'a 3. gol Sinan Gümüş!

Transfer sezonunun en hareketli takımı olan Fenerbahçe, bonservisleri ellerinde bulunan Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Filip Novak'ın ardından bir transferi daha bitirdi. Fenerbahçe, Galatasaray'ın da transfer listesinde bulunan ve geçen sezonu Antalyaspor'da geçiren Sinan Gümüş ile anlaşma sağladı.

Anlaşmanın 3 yıllık olduğu öğrenildi. Fenerbahçe bu transferle birlikte bu sezon ezeli rakibi Galatasaray'a 3. kez çelme takmış oldu. Sarı-Lacivertli yönetim geçtiğimiz günlerde Galatasaray'ın da peşinde olduğu Mert Hakan Yandaş ve Caner Erkin ile sözleşme imzalamıştı. Fenerbahçe Galatasaray'ın da peşinde olduğu Sinan Gümüş kesin olarak anlaşarak ezeli rakibine transfer sezonunda bir gol daha atmış oldu.