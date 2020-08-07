Lazio Vedat Muriç için geldi

Fenerbahçe dün transferde son yılların en hareketli günlerinden birisini yaşadı.

3 yıldıza imza attıran Sarı-Lacivertliler, Vedat Muriç için İtalyanlar'la masaya oturdu. İstanbul'a gelen Lazio kulübünün yetkilileri, Fenerbahçe'ye 15 milyon euro+3 milyon euro bonus teklifini sundu. Fenerbahçe yönetiminin 20 milyon euro istediği ve pazarlıkların devam ettiği öğrenildi.

Vedat için bir başka İtalyan kulübü Lazio ve Premier Lig'e yükselen West Bromwich de pusuda bekliyor. Sarı-Lacivertliler, Vedat'ı satarak yerine daha genç ve daha düşük maliyetli bir isim almak istiyor.