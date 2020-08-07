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    • Spor
    • 07.08.2020 Gazete
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    Fırtınası de gaza basacak! 12'den vuracak

    da yapacağı takviyelerle şampiyonluğu kovalamak isteyen , de gaza basacak. Bordo-Mavili Yönetim transferde önemli takviyeler yapacak. Geçtiğimiz sezon büyük sıkıntı çekilen stoper bölgesine iki takviye yapılması planlanıyor.

    Karadeniz Fırtınası transferde gaza basacak

    Yeni sezonda yapacağı takviyelerle şampiyonluğu kovalamak isteyen Trabzonspor, de gaza basacak.

    Bordo-Mavili Yönetim transferde önemli takviyeler yapacak. Geçtiğimiz sezon büyük sıkıntı çekilen stoper bölgesine iki takviye yapılması planlanıyor. En önemli adaylar ise Chelseali Ethan Ampadu, Brezilyalı stoper Jemerson ve bir dönem Kasımpaşa ve Alanyaspor'da da oynayan Kenneth Omeruo.

    Bordo-Mavililer, en az bir sol bek, iki orta saha, en az 1 kanat oyuncu ve 1 forvet oyuncusunu da renklerine katmayı planlıyor. Fırtınası'nın listesinde bulunan isimlerden bazıları Beşiktaş ile kiralık sözleşmesi sona eren Mohamed Elneny, Hoffenheim'ın Yunan sol beki Konstantinos Stafylidis, 'da harika bir sezon geçiren kanat forvet Thiam. Yönetimi bu isimler üzerinde duruyor.

    Ayrıca Newton'ın belirleyeceği başka isimler de bu listede yer alacak. Karadeniz ekibi transferlerini bir an önce bitirip 18 Ağustos'taki kampa kadar hazır hale gelmek istiyor.

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