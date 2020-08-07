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    • Spor
    • 07.08.2020 Gazete
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    Senegalli golcü ile el sıkıştı! Cisse için gün sayıyor

    golcüsüne kavuşuyor. Aytemiz ile sözleşmesi sona eren golcü futbolcuya daha önce teklifini sunan Beşiktaş Yönetimi, bu i bitirmek üzere. Senegalli yıldıza 2 yıllık teklif yapan Siyah- Beyazlılar, yıllık 1 milyon euro’da anlaştı. Resmi açıklama bekleniyor.

    Beşiktaş Cisse için gün sayıyor

    Beşiktaş golcüsüne kavuşuyor. Aytemiz Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren golcü futbolcuya daha önce teklifini sunan Beşiktaş Yönetimi, bu transferi bitirmek üzere. Senegalli yıldıza 2 yıllık teklif yapan Siyah- Beyazlılar, yıllık 1 milyon euro'da anlaştı. Resmi açıklama bekleniyor

    ŞAMPİYONLAR LİGİ FAKTÖRÜ
    Golcü oyuncuya Beşiktaş'ın yanı sıra ezeli rakibi Fenerbahçe'nin de ilgisi olduğu öğrenilirken, Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermek isteyen tecrübeli golcü Cisse'nin tercihi Beşiktaş'tan yana oldu.

    32 MAÇTA 22 GOL
    Cisse, 35 yaşında olmasına rağmen geçen sezon 32 maç oynadı ve bu maçlarda 22 gole ulaştı.

    SIRADA JUNİOR FERNANDES VAR
    Beşiktaş, Alanyasporla sözleşmesi sona eren bir başka isim olan Junior Fernandes'e de teklifte bulundu. Bu oyuncuyu da kadrosuna katarak orta sahayı güçlendirmek isteyen Beşiktaş, 32 yaşındaki yıldız futbolcuya siyah-beyazlı formayı giydirmek istiyor.
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