32 MAÇTA 22 GOL

Cisse, 35 yaşında olmasına rağmen geçen sezon 32 maç oynadı ve bu maçlarda 22 gole ulaştı.

SIRADA JUNİOR FERNANDES VAR

Beşiktaş, Alanyasporla sözleşmesi sona eren bir başka isim olan Junior Fernandes'e de teklifte bulundu. Bu oyuncuyu da kadrosuna katarak orta sahayı güçlendirmek isteyen Beşiktaş, 32 yaşındaki yıldız futbolcuya siyah-beyazlı formayı giydirmek istiyor.