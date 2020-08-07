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    • Spor
    • 07.08.2020 Gazete
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    'nin yeni hocası : Felsefem

    'nin yeni , TV’de önemli açıklamalar yaptı. bir kulübe geldiğini söyleyen Bulut, “Hedefimiz yıllardır hasret kaldığımız şampiyonluğu bu sezon sonunda yaşamak. Birlik olursak her şeyi başarırız” dedi.

    Felsefem hücum futbolu

    'nin yeni , TV'de önemli açıklamalar yaptı.

    bir kulübe geldiğini söyleyen Bulut, "Hedefimiz yıllardır hasret kaldığımız şampiyonluğu bu sezon sonunda yaşamak. Birlik olursak her şeyi başarırız" dedi. Her zaman için hücumu düşünen bir hoca olduğunu belirten başarılı hoca, "Felsefem hücum futbolu oynatmak. Çalıştırdığım takımlardaki istatistiklerde bunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.

    YOĞUN BİR TEMPO OLACAK
    Kendilerini     yoğun bir temponun beklediğini de vurgulayan Bulut, "8 Ağustos'ta başlıyoruz. Liglerin başlangıcına kadar 4 haftalık yoğun bir program yaşayacağız. Amacımız bu süreyi iyi değerlendirmek" diye konuştu.

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