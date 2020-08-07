Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Erol Bulut, FB TV'de önemli açıklamalar yaptı.

Büyük bir kulübe geldiğini söyleyen Bulut, "Hedefimiz yıllardır hasret kaldığımız şampiyonluğu bu sezon sonunda yaşamak. Birlik olursak her şeyi başarırız" dedi. Her zaman için hücumu düşünen bir hoca olduğunu belirten başarılı hoca, "Felsefem hücum futbolu oynatmak. Çalıştırdığım takımlardaki istatistiklerde bunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.

YOĞUN BİR TEMPO OLACAK

Kendilerini yoğun bir temponun beklediğini de vurgulayan Bulut, "8 Ağustos'ta başlıyoruz. Liglerin başlangıcına kadar 4 haftalık yoğun bir program yaşayacağız. Amacımız bu süreyi iyi değerlendirmek" diye konuştu.