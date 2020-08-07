ÇARPICI İFADELER KULLANDI

Galatasaray ile Fener arasında büyük bir savaş çıkaran Mert Hakan, FBTV'de çarpıcı mesajlar verdi. Yıldız futbolcu, "Söylediğinin arkasında duran tek kulüp Fenerbahçe oldu" dedi.

"SÖZLERİMİN ARKASINDA DURDUM"

Mert Hakan, "Çok dürüst ve ahlaklı bir kulübe geldim. Transfer süreci biraz sancılı oldu ama ben hayatım boyunca sözlerimin arkasında durdum" diye konuştu.