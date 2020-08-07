Futbol Federasyonu'nun açıkladığı harcama limitleri sonrasında çok büyük bir şok yaşayan Fenerbahçe dün müthiş bir transfer şovuna imzasını attı. Sarı-Lacivertliler önce Mert Hakan Yandaş'a 4 yıllık, daha sonra da Gökhan Gönül'e 1+1 yıllık resmi imzayı attırdı.
ESKİ YILDIZLAR YAVAYA DÖNDÜ
Transfer şovuna devam eden Sarı-Lacivertliler, Caner Erkin'i de 2+1 yıllığına kadrosuna kattı. Son olarak da Trabzonspor'dan ayrılan Filip Novak ile de 3 yıllık sözleşme imzalandı.
ÇARPICI İFADELER KULLANDI
Galatasaray ile Fener arasında büyük bir savaş çıkaran Mert Hakan, FBTV'de çarpıcı mesajlar verdi. Yıldız futbolcu, "Söylediğinin arkasında duran tek kulüp Fenerbahçe oldu" dedi.
"SÖZLERİMİN ARKASINDA DURDUM"
Mert Hakan, "Çok dürüst ve ahlaklı bir kulübe geldim. Transfer süreci biraz sancılı oldu ama ben hayatım boyunca sözlerimin arkasında durdum" diye konuştu.