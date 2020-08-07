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    • Spor
    • 07.08.2020 Gazete
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    Cimbom’dan Krunic hamlesi! yıldızı listesine aldı

    'dan  atağı. Yeni sezonda Seri ve Lemina ile devam etmesi çok zor görünen Sarı- Kırmızılılar Milan'da forma giyen orta saha oyuncusu Rade Krunic için İtalyan kulübüne resmi teklifte bulundu. 26 yaşındaki oyuncunun kiralanması için görüşmeler sürüyor.

    Cimbom’dan Krunic hamlesi!

    Galatasaray'dan Rade Krunic atağı. Yeni sezonda Seri ve Lemina ile devam etmesi çok zor görünen Sarı- Kırmızılılar Milan'da forma giyen orta saha oyuncusu Rade Krunic için İtalyan kulübüne resmi teklifte bulundu. 26 yaşındaki oyuncunun kiralanması için görüşmeler sürüyor.

    FATİH TERİM DE ÇOK İSTİYOR
    Teknik Direktör Fatih Terim'in Bosna Hersekli oyuncuyu çok beğendiği ve bu nedenle Seri ve Lemia'dan doğacak boşluğu Rade Krunic ile doldurmayı planladığı öğrenildi.

    4 YILLIK DAHA SÖZLEŞMESİ VAR
    Kulübüyle 4 yıllık sözleşmesi bulunan Bosna Hersekli oyuncu bu sezon Milan'da 18 resmi karşılaşmanın 6'sında ilk 11'de oynarken 1 asist yaptı. Krunic daha önce 4 sezon Empoli'de oynadı.

    CİMBOM'A YEŞİL IŞIK YAKTI
    Orta sahanın her bölgesinde oynayabilen Bosna Hersekli futbolcunun Galatasaray'da oynamaya sıcak baktığı öne sürüldü.
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