Arda Turan: Kalbim parçalı için atıyor

Galatasaray Arda Turan'ın transferi için dün 19.05'te bir paylaşım yaptı. Sarı-Kırmızılı formayı tekrar sırtına geçiren deneyimli futbolcu, "Galatasaray'da çok güzel anlar yaşadım. Yuvama döndüğüm için çok mutluyum. Altyapısından yetiştiğim kulübe geri döndüm. Yeniden kalbim 'parçalı' için küt küt atıyor" dedi.

BEN GALATASARAYLIYIM!

Galatasaray'ı evi gibi gördüğünü de belirten Arda, "Bugün Galatasaray bunu gösterdi ki Galatasaray evlatlarına her zaman sahip çıkar. Ne olursa olsun. Aslında işin özü çok basit. Ben Galatasaraylıyım ve Galatasaray'ı seviyorum" diye konuştu.

4 MİLYON TL ALACAK

Arda Turan, Galatasaray'dan yıllık 4 milyon TL garanti ücret alacak. Arda lig şampiyonluğu halinde ise 1 milyon TL prim kazanacak.