Süper Lig'in en değerli kulübü Trabzonspor. Transfermarkt verilerine göre 82 milyon euro'luk değeri ile Trabzonspor, Süper Lig'in değerli takımı oldu. Son güncellemeye göre; Karadeniz Fırtınası'nda 15 oyuncunun piyasa değerinde toplamda 19 milyon 875 bin euro'luk artış oldu.

DEĞERİNİ 7 MİLYON EURO ARTIRDI

Fırtına'da Süper Lig'in en değerli oyuncusu konumunda yer alan Alexander Sörloth değerini 13 milyon euro'dan 20 milyon euro'ya yükseltti. 2. sırada 16 milyon euro ile Uğurcan var. Ligin en değerli 3. ismi ise 13 milyon euro ile Abdülkadir Ömür.

BAŞAKŞEHİR İKİNCİ

Trabzonspor'da 3 yıldızın toplam değeri 49 milyon euro'ya ulaştı. Bordo-Mavilileri 66 milyon euro ile Başakşehir, 60 milyon euro ile Fenerbahçe ve 59 milyon euro ile Galatasaray takip etti.