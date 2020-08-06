Süper Lig şampiyonu Başakşehir Avrupa’ya veda etti

İKİNCİ YARIYA DA KÖTÜ BAŞLADI

Temsilcimiz Başakşehir karşılaşmanın ikinci yarısına da istediği başlangıcı yapamadı. Dakikalar 52'yi gösterdiğinde Kopenhag penaltı kazandı. Penaltıyı ilk golün sahibi Wind ağlarla buluşturdu. 63. dakikada bu kez sahneye Falk çıktı. Danimarka ekibi skoru 3-0'a taşıdı.

BAŞAKŞEHİR SINIFTA KALDI

74'te Caiçara içeriye ortaladı. Kale dibinde Demba Ba dokunamadı. Başakşehir maç boyunca hücumda çok etkisiz kaldı ve sonunda da Avrupa'ya veda etti. Süper Lig'de şampiyonluğu elde eden temsilcimiz, son 8 biletini de elinin tersiyle itti.