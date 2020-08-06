Fenerbahçe'den flaş hamle. Sarı-Lacivertliler geçtiğimiz sezon Demir Grup Sivasspor formasıyla başarılı bir dönem geçiren Mert Hakan Yandaş'ı kadrosuna kattı.

Sarı-Lacivertli kulüp anlaşma sağladığı 25 yaşındaki futbolcuyu renklerine bağladı. Başarılı orta saha oyuncusu Fenerbahçe ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Geride bıraktığımız sezon Demir Grup Sivasspor'da Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda toplam 37 maça çıkan Mert Hakan Yandaş, Kırmızı-Beyazlı ekibe 10 gol ve 5 asistlik hücum katkısı yapmıştı.

Mert Hakan'ın adı daha önce Galatasaray'la da anılmış ancak Fenerbahçe'nin devreye girmesiyle Sarı- Lacivertliler yıldız oyuncuyla el sıkışmıştı. Bu transfer dün sonuçlandı.