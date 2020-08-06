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    • Spor
    • 06.08.2020 Gazete
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    ’de! 4 yıllık sözleşme imzalandı

    'den flaş hamle. Sarı-Lacivertliler geçtiğimiz sezon formasıyla başarılı bir dönem geçiren 'ı kadrosuna kattı. Sarı-Lacivertli kulüp anlaşma sağladığı 25 yaşındaki futbolcuyu renklerine bağladı. Başarılı orta saha oyuncusu Fenerbahçe ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

    Mert Hakan Yandaş Fenerbahçe’de!

    Fenerbahçe'den flaş hamle. Sarı-Lacivertliler geçtiğimiz sezon Demir Grup Sivasspor formasıyla başarılı bir dönem geçiren Mert Hakan Yandaş'ı kadrosuna kattı.

    Sarı-Lacivertli kulüp anlaşma sağladığı 25 yaşındaki futbolcuyu renklerine bağladı. Başarılı orta saha oyuncusu Fenerbahçe ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Geride bıraktığımız sezon 'da ve 'nda toplam 37 maça çıkan Mert Hakan Yandaş, Kırmızı-Beyazlı ekibe 10 gol ve 5 asistlik hücum katkısı yapmıştı.

    Mert Hakan'ın adı daha önce Galatasaray'la da anılmış ancak 'nin devreye girmesiyle Sarı- Lacivertliler yıldız oyuncuyla el sıkışmıştı. Bu transfer dün sonuçlandı.

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