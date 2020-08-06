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    • Spor
    • 06.08.2020 Gazete
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    'da Seri'nin yerine Lerma

    ’ın Seri’yi yeniden kiralama ümitleri Fulham’ın ’e yükselmesiyle azaldı. Bunun üzerine Bournemouth’ta forma giyen Lerma için düğmeye basıldı.

    Galatasaray'da Seri'nin yerine Lerma

    Galatasaray'ın Seri hayali zora girdi. Yeni sezonda transfer çalışmalarını sürdüren Sarı-Kırmızılılar bu sezon da Jean-Michael Seri'yi kiralamak istiyordu.

    Ancak 29 yaşındaki futbolcunun yeniden kiralanması ise Fulham'ın ligdeki durumuna bağlıydı. Fulham Brentford'u 2-1 yenerek 'e yükselen son takım olunca Seri'nin de Fulham'da kalma ihtimali yükseldi.

    Bunun üzerine B Planı'nı devreye sokan , Bournemouth'un Kolombiyalı yıldızı Jefferson Lerma'ya yöneleceği belirtildi. 25 yaşındaki orta saha, geçen sezon 33 maça çıkarken 1 gol 2 asistlik performans sergilemişti. Galatasaray'ın bu oyuncuyu kiralamaya çalışacağı öğrenildi.

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